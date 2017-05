Norrköping: Singelolycka på E4

En singelolycka har inträffat på E4 vid påfarten från Klockartorpet i Norrköping. En personbil ska ha kört av vägen och voltat flera varv. Ambulans och räddningstjänst är just nu på plats och det är ännu oklart hur det gått för de som färdats i fordonet.

