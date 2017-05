Linköping: Singelolycka på Norrköpingsvägen

En singelolycka inträffade ikväll på Norrköpingsvägen i Linköping. Enligt uppgifter ska en personbil körde i viadukten . Tre personer ska ha färdats i fordonet och det är ännu oklart vilka skador de ådragit sig.

Both comments and pings are currently closed.