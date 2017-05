Malmö: Större bråk

Flera polispatruller kallades ikväll till en innergård på John Ericssons väg med anledning av ett bråk mellan flera personer. Två personer har gripits misstänkta för misshandel och i nuläget finns inte mer information i ärendet. Ingen person har behövt ambulans uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.