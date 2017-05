Västerås: Brand i motofordon

Räddningstjänsten larmades i natt till Bjurhovda i Västerås där en personbil ska börjat brinna. När man kom på plats var fordonet helt övertänd och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand då det inte finns någon naturlig förklaring till branden.

