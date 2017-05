Surahammar: En skadad vid brand i Ramnäs

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till en bostadsfastighet i Ramnäs där man hade rökutveckling från en lägenhet. När enheterna kom på plats hade en boende själv lyckats släcka branden som enligt uppgifter ska ha startat i en säng. Ambulanspersonal tog hand om mannen men det är ännu oklart om han behövde föras till sjukhus för vidare vård.

