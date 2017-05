Norrköping: Försökte stjäla båtmotorer

En mörklagd båt med flera personer sågs i natt röra sig mellan bryggorna och rycka i båtmotorer i Skärblacka. Två personer lyckades en polispatrull spåra upp och båda kunde gripas. Ett fordon som kan knytas till de gripna anträffades i närheten. I fordonet fanns en person samt misstänkt stöldgods. Även den personen greps och man tog ett antal beslag.

