Skellefteå: Brand i terrängen utanför Byske

Räddningstjänsten fick vid femtiden på söndagsmorgonen rycka ut till vägen mot Byske by utanför Byske där det börjat brinna i terrängen. Enligt anmälaren ska dock branden vara av mindre omfattning och vad som är känt ska det inte föreligga någon spridningsrisk till någon byggnad.

