Västervik: Singelolycka utanför Överum

En singelolycka inträffade vid 05.30-tiden på riksväg 35 norr om Överum nära gränsen mot Östergötland. En personbil ska ha kört av vägen och voltat. Föraren som enligt de första uppgifterna ska ha färdats ensam i fordonet ska själv ha kunnat ta sig ur fordonet.

