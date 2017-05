Norrköping: Drunkningstillbud i Arkösund

Räddningsenheter är på väg till badholmarna i Arkösund där man anträffat kläder och andra tillhörigheter vid stranden. Någon person syns dock inte till och man befarar nu att det kan ha inträffat en drunkningsolycka.

