Järfälla: Man anträffad död i skogsområde

En man anträffades på morgonen i skogen nära Görvälnsbadet. Polispatrullen på plats kan konstatera att en person är avliden. Området är avspärrat för teknisk undersökning. En förundersökning om mord är inledd. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska personen ha haft skottskador.

