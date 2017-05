Västerås: Flera anhållna för mordförsök

Sex personer, fyra män och två kvinnor, är anhållna för mordförsök och olaga frihetsberövande efter en händelse på lördagskvällen i Västerås. Fem av de anhållna är mellan 50-60 år, och den sjätte är i 30-års åldern uppger polisen. Målsägande är en man i 55-års åldern. Han hittades skadad i en bil under lördag kväll och ska ha blivit kidnappad tidigare på dagen. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Det pågår tekniska undersökningar på flera platser i Västerås och flera bilar har tagits i beslag. Under dagen kommer fler förhör hållas med de misstänkta.

