Eskilstuna: Båtolycka på Hjälmaren

Räddningsenheter larmades på förmiddagen till Hjälmaren vid Kvarnstallet söder om Eskilstuna där en mindre båt kapsejsat. Tre personer ska ha befunnit sig i båten och en person ska ha kunnat ta sig i land själv. De andra två håller man på att jobba med ihop med ambulanspersonalen uppger räddningstjänsten som inte har några uppgifter om deras tillstånd.

