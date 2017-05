Västervik: Personbil körde av vägen och voltade

En personbil voltade på eftermiddagen och hamnade på taket i Segersgärde i Gamleby. Polis, ambulans och räddningstjänst åkte till platsen. Föraren, en man i 80-års åldern, fördes med ambulans till sjukhuset i Västervik. Mannen var vaken och talbar skriver polisen på sin sida.

