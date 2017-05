Åmål: Villabrand i Slommerud

Räddningstjänst och ambulans larmades på eftermiddagen till Slommerud där det börjat brinna i en villa. Enligt räddningstjänsten som är på plats är det en fullt utvecklad villabrand. Villan är övertänd men inga personer ska varit kvar i fastigheten.

Both comments and pings are currently closed.