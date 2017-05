Norrköping: Aggresiv man avvisades

En anmälare ringde till polisen ikväll och berättade att de hade en mycket aggressiv man som i över en timmas tid hade skrikit högt och slagit på inringarens dörr i Ljura. Bakgrunden till händelsen var att mannen hade svarat på en annons om att köpa en begagnad köksmaskin. Mannen hade kommit till inringarens hus för att köpa den utannonserade köksmaskinen. I samband med affären provkördes, godkändes och betalades köksmaskinen av mannen. Men när mannen åkt från platsen ångrade han sig varefter han återkom till inringaren för att reklamera köksmaskinen. När inringaren vägrade ta tillbaka köksmaskinen uppstod en mycket obehaglig stämning och mannen blev högljudd och aggressiv. När inringaren försökt få mannen att lämna platsen i en timmas tid kontaktades polisen, som åkte till platsen och avvisade manen. Mannen är inte misstänkt för något brott.

