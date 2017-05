Helsingborg: Misstänkt skottlossning

Flera polispatruller kallades straxt före midnatt till Högaborg med anledning av att samtal inkom till polisens ledningscentral om bråk mellan ungdomar. Det finns uppgifter om att någon ska ha uppfattat skottlossning och polisen kontrollerar detta. Det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. Polisen hanterar ärendet i nuläget som om en skottlossning har ägt rum. Det finns inga uppgifter på att någon person har blivit skadad i nuläget. Polisen är i området och har säkrat en plats där en skottlossning kan ha skett. Den misstänkta brottsplatsen är avspärrad. Kriminaltekniker och vapenhund är beställda till platsen.

