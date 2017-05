Norrköping: Bråk i city

Strax efter klockan 22 larmades polisen om ett bråk i centrala Norrköping. Enligt vittnen rörde det sig om ett flertal personer som bråkade med varandra. Minst en person är skadad och förd till sjukhus. Skadeläget är oklart. Polisen har spärrat av brottsplatsen och arbetar just nu intensivt med att försöka få klarhet i vad som hänt.

