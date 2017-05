Härryda: Singelolycka på riksväg 40

En singelolycka inträffade sent ikväll på riksväg 40 vid Mölnlyckemotet. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om någon person kom till skada vid olyckan men enligt Trafikverket ska det ha varit begränsad framkomlighet under räddnings och bärgningsarbetet.

