Boliden: Man knivskuren

Polis och ambulans larmades straxt före midnatt natten mot tisdagen till Södra Parkvägen i Boliden där en person ska ha blivit utsatt för en misshandel. Misshandeln ska ha inträffat i en lägenhet uppger polisen och den drabbade ska ha blivit utsatt för en knivskada. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och det är i nuläget inte känt om den drabbade behövde transporteras till sjukhus.

