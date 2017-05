Borlänge: Röklukt i flerfamiljshus

Räddningsenheter larmades i natt till en bostadsfastighet på Wallingatan där en boende kände röklukt men kunde inte lokalisera var det kom ifrån. De finns i skrivande stund inga uppgifter vad som orsakat rökulkten.

