Helsingborg: Trafikolycka på Österleden

En personbil och en motorcykel kolliderade på förmiddagen på Österleden i Helsingborg. Motorcykelföraren fördes i ambulans till sjukhus med lindrigare skador. Föraren av personbilen klarade sig oskadd men chockades av händelsen uppger polisen.

