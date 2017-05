Nyköping: Misstänkt föremål på tågrälsen

Tågtrafiken är stoppad i Nyköping på grund av ett föremål på rälsen. Polisen fick information om att det låg ett föremål mellan tågspåren nära Nyköpings centralstation. När polisen kom till platsen fattades misstankar om att det eventuellt kunde röra sig om en sprängladdning. Polisen skickade en begäran till Trafikverket om att stoppa tågtrafiken till och från Nyköping. Dessutom har stationshuset evakuerats och polisen har upprättat avspärrningar kring fyndplatsen. Polisen har skickat bilder på föremålet till nationella bombskyddet för bedömning.

