Norrköping: Torp bortskänkes



Det här torpet som heter Klockartorpet är ett kulturhistoriskt värde och är även grunden till att Norrköpings stadsdel Klockartorpet kom till. Nu vid sensommaren ska de bygga nya bostäder där torpet står intill Folkets Parks område och det innebär att man måste flytta på byggnaden. Så kommunen har bestämt sig att först till kvarn får torpet. Villkoren är att den som får torpet själv står för planering och kostnad av flytten samt att flytten av torpet sker senast den 26 juli 2017. Om ingen vill ha torpet så har kommunen beslutat att riva byggnaden.

Text & Foto: Kevin Järvinen

Both comments and pings are currently closed.