Eskilstuna: Man gripen vid husransakan

Under tisdagen genomförde gruppen ISÖB ”Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn” en husrannsakan i Eskilstuna och en man togs med till polishuset för förhör. Mannen som är i 30-årsåldern är misstänkt för sexuellt övergrepp samt utnyttjande av barn för sexuell posering. – Utredningen är nu i ett inledande skede och vi har som rutin att undersöka om det finns fler drabbade när vi jobbar med den här typen av brott. Därför kommer vi inte kunna gå in på detaljer i hur brotten gått till innan vi är klara med det, säger Peter Ode i gruppen ISÖB. Än så länge finns ett barn som målsägande i utredningen. Brotten ska inte ha skett i närtid. Mannen har förhörts av polis under dagen vilket ledde till att åklagare tog beslut om att han skulle anhållas skriver polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.