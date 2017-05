Karlskrona: Motorcykelolycka

En singelolycka inträffade ikväll på länsväg 725 där en motorcyklist kört omkull. Motorcyklisten, en man i 40-årsåldern, tar sig till sjukhus i Karlskrona dit en polispatrull skickas för att prata med honom.

Both comments and pings are currently closed.