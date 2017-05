Malmö: Restaurang utsatt för rån

En restaurang på Strandgatan blev vid 20-tiden utsatt för ett rån av en ensam gärningsman som springer in och tillgriper kassan innan han lämnar platsen till fots. Han ska enligt uppgift ha varit beväpnad med en pistol. Polis skickas till platsen och strax därefter kontrolleras två personer i närheten som stämmer in med det uppgivna signalementet. Inga personer uppges ha kommit till skada.

