Stockholm: Drunkningstillbud

Ett drunkningstillbud inträffade straxt före två vid Stadshuset i Stockholm. En person hade fallit i vattnet från kajen. Personen lyckades hålla sig fast vid en vajer då en person upptäckte den nödställde och larmade räddningstjänsten. Personen kunde tas upp och fördes nedkyld i ambulans till sjukhus.

