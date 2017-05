Vännäs: En skadad i singelolycka

En person i 60-årsåldern fick i natt föras till sjukhus med oklara skador i samband med en singelolycka vid Klintsjö straxt söder om Vännäs. Polisen uppger att föraren av okänd anledning kört av vägen.

