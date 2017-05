Norrköping: ”Konst eller konstigt” – Tatueringar på Stadsmuseet



Vid KSM, Kultur, Samhälle, Mediegestaltning vid Linköpings Universitet i Norrköping, studerar 5 flickor som under våren tittat närmare på vad som ligger bakom tatueringar. Det är Karin Bergstedt, Jennifer Kaakinen, Lia Ortega, Isabella Riddarsparre och Alma Paz som har intervjuat ett flertal personer som har en eller flera tatueringar på hals, huvud eller ansikte. Vad är det för personer och vad kan de berätta om hur det är att vara tatuerad. Ingen av flickorna som arbetat med projektet har själva någon tatuering!

Fem olika personer visas i fotoutställningen och man har haft som vilja att lyfta fram dessa då det idag finns många fördomar om tatuering. Dessa personer har allt från ett par små märken i ansiktet till att ha armar, nacke och hela ryggen tatuerad.

På en bildskärm rullar också små citat om både fördomar och erfarenheter. En vägg berättar hur man ser på tatueringar i olika länder. I Japan t ex kan man bli nekad att besöka badhus om man är tatuerad och där förknippas tatueringar med organiserad brottslighet. I New York infördes förbud för tatuering 1961! Orsaken var att man skyllde på ett samband med Hepatit B. Förbudet varade ända till 1997. Vi får också veta att ismannen Ötzi som hittades 1991 på 3 212 meters höjd i italienska Sydtyrolen nära gränsen till Österrike hade 61 tatueringar, men ingen i ansiktet. Det visar att tatueringar har funnits länge eftersom vetenskapsmän anser att Ötzi hade levt för 5 300 år sedan när han upptäcktes.

Utställningen ”Konst eller konstigt” visas på Hyllan i Stadsmuseet men tyvärr bara en vecka den 23 – 18 maj! Den är värd ett besök – vad man än anser om tatueringar! Text & foto: Sven Åke Molund

