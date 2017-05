Norrköping: Bråk på skola

Vid halvtiotiden larmade personal på en skola på Sprängstensgatan i Norrköping polisen och anmälde att det har uppstått ett bråk på skolan mellan lärare och elever. Enligt anmälaren ska ingen vara skadad men situationen var mycket stökig på grund av tre bråkiga elever. Polispatrullen tog kontakt med aktuell personal och lugnade ner situationen. Det finns ingen misstanke om brott och därmed lämnade polisen platsen utan vidare åtgärd.

