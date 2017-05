Finspång: Singelolycka utanför Hävla

Tidigare ikvälllarmades räddningstjänst, ambulans och polis till en singelolycka mellan Rejmyre och Hävla. En personbil ska ha åkt av vägen. Föraren som var ensam i bilen har tagit sig ut ur bilen och har ont i armarna men behövde inte föras till sjukhus.

