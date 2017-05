Hultsfred: Brand i byggnad

Larm inkom i kväll om en brand i en byggnad i Sävshult, öster om Målilla. Byggnaden ska enligt uppgift vara helt nerbrunnen. Inga personskador har rapporterats inledningsvis. Enligt uppgift från räddningstjänst är branden kraftig med gnistregn. Det finns en spridningsrisk till närliggande skog.

