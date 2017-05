Vetlanda: Rökutveckling i villa

Räddningstjänsten larmades vid 02.30-tiden till Hägnegatan i Landsbro där man hade rökutveckling från en villa. Det har i skrivande stund inte framkommit vad som orsakat rökutvecklingen eller om någon person ådragit sig några skador.

Both comments and pings are currently closed.