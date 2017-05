Alingsås: Singelolycka i Stora Mellby

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till Gennevadsvägen i Stora Mellby norr om Alingsås där det inträffat en singelolycka med en personbil. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om skadeläget på de som färdades i fordonet.

