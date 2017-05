Östergötland: Relativ lugn natt

Polisen har under natten från kl. 22.00 hanterat 126 ärenden. Inga personer har gripits för brott. 15 personer har omhändertagits på grund av berusning. Under kvällen och natten har några misshandelsfall inträffat men ingen person har fått några allvarligare skador. I övrigt har inga allvarligare brott kommit till polisens kännedom.

