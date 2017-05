Norrköping: Brand i lägenhet

Räddningstjänsten är på plats vid en bostadsfastighet på Slåttergatan i Eneby där man haft en mindre brand i en lägenhet. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en person inandats rök och tas omhnad av sjukvårdspersonal på plats.

Both comments and pings are currently closed.