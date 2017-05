Oskarshamn: Trafikolycka på E22

En olycka inträfade i natt på E22 straxt söder om Fårbo utanför Oskarshamn. En ligt uppgigter ska en lastbil ha vält och i samband med olyckan ska även en personbil ha kört in i lastbilen. Flera ambulanser samt räddningstjänst larmades till platsen men det finns i skrivande stund inga uppgifter om eventuella personskador.

