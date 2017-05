Finspång: Man gripen för grov olaga hot

Kl. 00.55 larmades polis till en adress i Ljusfallshammar efter att en man avlossat ett skott utanför en persons bostad. Skottet skall ha skjutits mot marken, troligen i syfte att skrämma målsäganden. Ingen person skadades. Bakgrunden till händelsen är inte helt klarlagd, men det ska föreligga någon form av konflikt mellan de inblandade. Den misstänkte, som är i 50-årsåldern, greps vid 03.30-tiden vid en hus-rannsakan i dennes bostad. Vid husrannsakan anträffades även ett vapen som togs i beslag. Han är misstänkt för grovt olaga hot samt grovt vapenbrott.

