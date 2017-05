Linköping: Misshandel på Kaserngatan

Vid 03.30-tiden larmades polis till korsningen Kaserngatan/Malmslättsvägen i Linköping efter att en väktare observerat ett bråk där det såg ut som att en person blev misshandlad. När polis kom till platsen kunde konstateras att två personer blivit utsatta. En man i 20-årsåldern greps misstänkt för misshandel.

Both comments and pings are currently closed.