Falun: Man gripen för mord

Polisen har gripit en man misstänkt för mord på lördagsmorgonen. Enligt polisen har en man avlidit vid Stensjön utanför Grycksbo strax norr om Falun. Under ett bråk har mannen blivit skadad av ett stickvapen i halsen och sedan avlidit på platsen. En person född 1967 har gripits misstänkt för mord.

