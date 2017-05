Eslöv: Singelolycka på E22

En singelolycka inträffade på middagen i norrgående körriktning på E22 i höjd med Gårdstånga där en personbil körde in i mitträcket. Olyckan orsakade störningar för trafiken i norrgående körriktning. Det är okänt om någon kom till skada.

