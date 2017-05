Nyköping: Båtolycka utanför Nävekvarn

En båtolycka inträffade på eftermiddagen nära Brändö klubb utanför Nävekvarn. Enligt uppgifter ska en fritidsbåt kolliderat med något och två personer ska ha befunnit sig ombord. Räddningstjänst och även Sjöräddningsenheter kallades till platsen.

