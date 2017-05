Fagersta: Brand vid skola

Räddningsenheter har larmats till Alfaskolan i Fagersta där det enligt en anmälare ska komma svart rök från en byggnad. Hur omfattande branden är finns det ännu inga uppgifter om. Uppdatering: Enligt uppgifter ska det brinna i en container på platsen.

