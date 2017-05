Helsingborg: Butik utsatt för rån

Polis larmades tidigare ikväll till Helmfeltsgatan i Helsingborg med anledning av rån mot en livsmedelsbutik. Enligt initiala uppgifter ska ett flertal maskerade gärningsmän hotat personal med en större kniv, och därigenom tvingat till sig kontanter samt tobak. De försvann därefter från platsen. Polis har sökt i området, men ingen är gripen. En anmälan gällande grovt rån upprättas.

