Skellefteå: Singelolycka på Slalomvägen

En singelolycka inträffade straxt före midnatt på Slalomvägen i Skellefteå. Tre personer hade färdats i fordonet och samtliga var ur när ambulans och räddningstjänst kom på plats. En person uppges ha klagat på smärtor i en hand men det är oklart om denne behövde följa med till sjukhus.

