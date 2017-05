Västerås: Brand i flera bilar

Polis och räddningstjänsten larmades i natt till parkeringen vid Carlforska i Västerås där det börjat brinna i en personbil. När man kom på plats var det två fordon som brann kraftigt och man har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand, då man misstänker att den är anlagd uppger Mats Länn, LKC-befäl vid Västmanlandspolisen.

