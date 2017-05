Stockholm: Stort bråk i Gamla stan

Polisen uppger att ett 30-tal personer var inblandade i stort bråk utanför Skeppsbar i Gamla stan, Stockholm i natt. Minst fyra personer ska ha frihetsberövats. Det finns inga uppgifter om någon behövde föras till sjukhus. Troligen ska det röra sig om fotbollssupportrar skriver Expressen.se på sin sida.

