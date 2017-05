Kungsbacka: Villa övertänd

Räddningstjänsten larmades i natt till Gamla Göteborgsvägen i Kungsbacka där det börjat brinna kraftigt i en villa. När räddningsenheterna kom på plats var villan helt övertänd. Polisen uppger att det inte ska ha funnits någon person i byggnaden när branden började.

