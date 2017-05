Skellefteå: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade på morgonen på E4 i höjd med Solbacken utanför Skellefteå. Polisen uppger att en personbil med två personer i kört av vägen och voltat. Båda ska själva ha kunnat ta sig ur fordonet själva och ingen uppges ha ådragit sig några allvarligare skador.

