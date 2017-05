Västerås: Kraftig industribrand

Vid tiotiden utbröt en kraftig brand på Sjömansgatan i Västerås. En stor räddningsstyrka finns på plats och rökutveckling syns över stora delar av Västerås. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en person ha skadats i samband med branden. Man har spärrat av ett större område kring brandplatsen.

